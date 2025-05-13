Свечников обновил рекорд среди россиян по голам в пустые ворота в плей-офф НХЛ (5). У Могильного, Кучерова и Ничушкина их по 4, у Овечкина — 0

В 9 матчах в текущем плей-офф на счету 25-летнего россиянина 8 (7+1) очков. За карьеру — 44 (22+22) балла в 60 кубковых матчах.
5 из 22 шайб Свечников забросил в пустые ворота. Он стал лидером среди россиян по числу таких голов в матчах плей-офф.
Свечников обошел Никиту Кучерова («Тампа», 4 из 53 всего), Александра Могильного (4 из 39) и Валерия Ничушкина («Колорадо», 4 из 26).
Отметим, что на счету Александра Овечкина из «Вашингтона» (рекордсмена лиги по числу голов в пустые ворота в регулярках — 65 из 897 всего) нет ни одного гола в пустые ворота в плей-офф.
Кроме того, Свечников вышел на 1-е место в истории «Каролины» и «Хартфорда» по голам в пустые ворота в плей-офф, обогнав Себастьяна Ахо (4 из 30).
Рекорд лиги делят Уэйн Гретцки и Брэд Маршанд («Флорида») — у обоих по 9 таких шайб.