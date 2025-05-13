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«Эдмонтон» увеличил отрыв в серии с «Вегасом» (3−1), выиграв 4-й матч — 3:0. Скиннер сделал шатаут, Хенрик — дубль, Эвандер Кэйн набрал 1+1

«Ойлерс» одержали победу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Голден Найтс».

В тройку звезд матча вошли три игрока «нефтяников» — форварды Адам Хенрик (дубль, победная шайба) и Эвандер Кэйн (1+1), а также вратарь Стюарт Скиннер, сыгравший на ноль при 24 отраженных бросках.

Счет в серии: 3−1.