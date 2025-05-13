Скиннер сыграл на ноль в 4-м матче серии с «Вегасом», отразив 23 броска. В предыдущих 3 играх в плей-офф вратарь «Эдмонтона» пропустил 15 шайб

26-летний канадец провел свою 4-ю игру в текущем плей-офф. В предыдущих трех он пропустил в общей сложности 15 шайб.
Шатаут в плей-офф стал для него 2-м за карьеру (первый был в прошлом году).
Вратарь «Эдмонтона» был признан третьей звездой по итогам четвертого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:0, 3−1).
26-летний канадец провел свою 4-ю игру в текущем плей-офф. В предыдущих трех он пропустил в общей сложности 15 шайб.
Шатаут в плей-офф стал для него 2-м за карьеру (первый был в прошлом году).