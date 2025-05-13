Перри провел 225-й матч в плей-офф НХЛ и делит 9-е место в истории с Андерсоном. Рекорд у Челиоса (266)

39-летний канадец провел на льду 8 минут 43 секунды и отметился 1 силовым приемом. В текущем плей-офф у него 7 (5+2) очков в 10 играх при полезности «+6».
По числу матчей в плей-офф за карьеру Перри (225) входит в топ-10 в истории лиги. Сегодня он догнал Гленна Андерсона, разделив с ним 9-е место.
Рекорд принадлежит Крису Челиосу (266), за ним следуют Никлас Лидстрем (263), Патрик Руа (247), Марк Мессье (236), Клод Лемье (234), Скотт Стивенс (233), Ги Карбонно (231) и Ларри Робинсон (227).
Напомним, что Перри — рекордсмен НХЛ по числу выходов в финал Кубка Стэнли с разными командами (5, «Анахайм»-2007 — победа, «Даллас»-2020 — поражение, «Монреаль»-2021 — поражение, «Тампа»-2022 — поражение, «Эдмонтон»-2024 — поражение).