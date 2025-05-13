Плющев об 5+1 у Овечкина в 9 играх плей-офф: «Ему уделяют более пристальное внимание, видимо. Но Саша не новичок, в плане отсутствия результативности найдет выход»

"Хоккей — это контактная игра, Саша в ней не новичок, и говорить о том, готов он к ней или нет, не приходится. Видимо, ему уделяют [более] пристальное внимание, чем кому-либо. Он к этому должен быть готов, поэтому тут ничего удивительного нет.