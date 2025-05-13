Крикунов про 1+0 у Овечкина в 4 матчах с «Каролиной»: «Он разозлится на себя и забросит еще, думаю. Александра прикрывают, не дают забивать персонально»

"Молодому игроку сказали бы, что надо лезть на ворота. Александр больше забивает со своего места, и значит ему надо искать моменты.
Если его прикрывают, то ему надо сыграть грамотно: с его опекуном подъехать к другому игроку, чтобы около него было два соперника. Тогда у «Вашингтона» появится свободный игрок, и команда может забить. А так, конечно, ему не дают забивать персонально.
Он и так не уходит от силовой борьбы. Если бы от этого зависело, он бы и бил, и колотил. В плей-офф игры более напряженные, более злые. Овечкин это знает. Я думаю, он разозлится сам на себя и забьет еще", — сказал бывший главный тренер сборной России.