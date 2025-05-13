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Сероух об Овечкине: «Лучший в истории НХЛ. Никто не превзойдет его рекорд, надеюсь. У Мэттьюса есть шансы математически»

"Конечно, удивляет. У Овечкина очень сильно работает голевое чутье. Он идеально чувствует, где надо находиться, куда открыться. Уникум, одним словом.

Источник: Спортс"

Думаю, Александр — лучший в истории НХЛ. Даже не знаю, кто может побить его рекорд по голам. Пожалуй, у Остона Мэттьюса есть математические шансы. Будем надеяться, конечно, что он не превзойдет рекорд Ови«, — сказал нападающий “Сочи” Даниил Сероух.