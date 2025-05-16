Рафиков о силовом Шалунова против Робинсона: «Судьи оценили — чисто, давайте не будем обсуждать, это их работа. “Локо” и в 1-м матче с “Трактором” играл агрессивно»

Форвард челябинской команды Бадди Робинсон получил травму и покинул площадку во 2-м периоде после силового приема от Максима Шалунова.
— Как вам момент с Шалуновым и Робинсоном?
— Как судьи оценили.
— Судьи оценили, что все чисто.
— Значит, чисто. Давайте не будем это обсуждать, это же работа судей.
— Можно сказать, что «Локомотив» обыграл «Трактор» агрессией?
— Мы и в первом матче играли агрессивно. Не сказать, чтоб за счет агрессии. Конечно, добавили немного в ней под воротами, чего в первом матче, наверное, не хватало — бросков, добиваний, — сказал защитник «Локомотива» Рушан Рафиков.