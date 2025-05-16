Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рафиков о силовом Шалунова против Робинсона: «Судьи оценили — чисто, давайте не будем обсуждать, это их работа. “Локо” и в 1-м матче с “Трактором” играл агрессивно»

«Локомотив» обыграл «Трактор» (4:1) во 2-м матче финала Кубка Гагарина (1−1 в серии).

Источник: Спортс"

Форвард челябинской команды Бадди Робинсон получил травму и покинул площадку во 2-м периоде после силового приема от Максима Шалунова.

— Как вам момент с Шалуновым и Робинсоном?

— Как судьи оценили.

— Судьи оценили, что все чисто.

— Значит, чисто. Давайте не будем это обсуждать, это же работа судей.

— Можно сказать, что «Локомотив» обыграл «Трактор» агрессией?

— Мы и в первом матче играли агрессивно. Не сказать, чтоб за счет агрессии. Конечно, добавили немного в ней под воротами, чего в первом матче, наверное, не хватало — бросков, добиваний, — сказал защитник «Локомотива» Рушан Рафиков.