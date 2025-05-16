Рафиков о силовом Шалунова против Робинсона: «Судьи оценили — чисто, давайте не будем обсуждать, это их работа. “Локо” и в 1-м матче с “Трактором” играл агрессивно»

— Мы и в первом матче играли агрессивно. Не сказать, чтоб за счет агрессии. Конечно, добавили немного в ней под воротами, чего в первом матче, наверное, не хватало — бросков, добиваний, — сказал защитник «Локомотива» Рушан Рафиков.