Каюмов о травме Робинсона: «Они с Шалуновым шли в силовую борьбу — Макс оказался крепче, выстоял. Это финал, никто не хочет проиграть»

Форвард челябинской команды Бадди Робинсон получил травму и покинул площадку во 2-м периоде после силового приема от Максима Шалунова.
— Первыми пропустили гол. Как смогли сделать камбэк?
— В таких моментах мы тоже растем, получаем опыт. Так что сегодня мы взяли этот барьер.
— Велика ли роль Александра Радулова, который своими действиями поднял команду?
— Да, и вы сами ответили на свой вопрос. Поднял, помог.
— Почему же вы всегда первые матчи серий проигрываете?
— Да не знаю. Просто мы вкатываемся в первой игре. А со второй начинаем показывать свой хоккей.
— Было сомнение, что вы сегодня сможете сыграть? Ведь в прошлом матче вас жестко вырубил Логан Дэй.
— Я в любом случае вышел бы на этот матч. Это же финал. Надо играть.
— Тот момент был похож на эпизод, когда Шалунов вырубил Робинсона. Такая жесткость типична?
— Да, это финал. Тут никто не хочет проиграть. Если смотреть в целом на тот момент с Максом, то они с Робинсоном шли друг на друга в силовую борьбу. Но Макс оказался крепче и выстоял.
— Как раздевалка отреагировала на первую победу «Локомотива» в финале за два года?
— Психологически стало легче. Мы порадовались, но сейчас сразу же готовимся к следующему матчу, — сказал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.
Легионер «Трактора» забил в меньшинстве, а затем получил в голову. Возможно, сотрясение.