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Каюмов о травме Робинсона: «Они с Шалуновым шли в силовую борьбу — Макс оказался крепче, выстоял. Это финал, никто не хочет проиграть»

«Локомотив» обыграл «Трактор» (4:1) во 2-м матче финала Кубка Гагарина (1−1 в серии).

Источник: Спортс"

Форвард челябинской команды Бадди Робинсон получил травму и покинул площадку во 2-м периоде после силового приема от Максима Шалунова.

— Первыми пропустили гол. Как смогли сделать камбэк?

— В таких моментах мы тоже растем, получаем опыт. Так что сегодня мы взяли этот барьер.

— Велика ли роль Александра Радулова, который своими действиями поднял команду?

— Да, и вы сами ответили на свой вопрос. Поднял, помог.

— Почему же вы всегда первые матчи серий проигрываете?

— Да не знаю. Просто мы вкатываемся в первой игре. А со второй начинаем показывать свой хоккей.

— Было сомнение, что вы сегодня сможете сыграть? Ведь в прошлом матче вас жестко вырубил Логан Дэй.

— Я в любом случае вышел бы на этот матч. Это же финал. Надо играть.

— Тот момент был похож на эпизод, когда Шалунов вырубил Робинсона. Такая жесткость типична?

— Да, это финал. Тут никто не хочет проиграть. Если смотреть в целом на тот момент с Максом, то они с Робинсоном шли друг на друга в силовую борьбу. Но Макс оказался крепче и выстоял.

— Как раздевалка отреагировала на первую победу «Локомотива» в финале за два года?

— Психологически стало легче. Мы порадовались, но сейчас сразу же готовимся к следующему матчу, — сказал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

Легионер «Трактора» забил в меньшинстве, а затем получил в голову. Возможно, сотрясение.