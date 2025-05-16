Сергей Телегин про 1:4 от «Локомотива»: «Трактор» должен был два матча забирать. Мы отдали им пятак, решим эту проблему, надо быть жестче"

Форвард челябинской команды Бадди Робинсон получил травму во 2-м периоде после силового приема от Максима Шалунова.
— Что у вас сегодня не получилось?
— Многие моменты. Мы хорошо начали, повели в счете. Но потом в паре моментов они нас поджали. Мы пропустили… Могли отыгрываться в третьем, но мы сегодня не очень хорошо выступили.
— Как на «Трактор» повлияла потеря Бадди Робинсона?
— Конечно, это по нам бьет. Но Бадди — мужчина, он держит себя молодцом.
— Почему вы пропустили три однотипных гола?
— Отдали пятак им, а это самое главное. Ничего, мы решим эту проблему.
— «Локомотив» сыграл на грани, а вот вам этого не хватило. Почему же вы их жестко не бьете?
— В хоккее важнее не то, кто по силовым приемам победит, а по счету. Понимаю, что хиты придают уверенности команде. С другой стороны, это придает больше злости тем, кого бьют.
Я не говорю, что хиты вообще не нужны. Там момент был на грани с Робинсоном. Не буду его обсуждать. Но да, надо быть жестче.
— Почему же вы не могли так хорошо выходить из‑под давления?
— Не скажу, что защитникам приходилось выживать. Мы нормально отработали. Мы были готовы к этому давлению и все знаем. Просто сегодня не делали правильные вещи.
— Вы довольны выездом? Забрали домашний лед, в серии 1−1.
— Нет, мы должны были два матча забирать. В данный момент я недоволен, — сказал защитник «Трактора» Сергей Телегин.