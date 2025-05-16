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Сергей Телегин про 1:4 от «Локомотива»: «Трактор» должен был два матча забирать. Мы отдали им пятак, решим эту проблему, надо быть жестче"

Челябинский клуб уступил «Локомотиву» (1:4) во 2-м матче финала Кубка Гагарина (1−1 в серии).

Форвард челябинской команды Бадди Робинсон получил травму во 2-м периоде после силового приема от Максима Шалунова.

— Что у вас сегодня не получилось?

— Многие моменты. Мы хорошо начали, повели в счете. Но потом в паре моментов они нас поджали. Мы пропустили… Могли отыгрываться в третьем, но мы сегодня не очень хорошо выступили.

— Как на «Трактор» повлияла потеря Бадди Робинсона?

— Конечно, это по нам бьет. Но Бадди — мужчина, он держит себя молодцом.

— Почему вы пропустили три однотипных гола?

— Отдали пятак им, а это самое главное. Ничего, мы решим эту проблему.

— «Локомотив» сыграл на грани, а вот вам этого не хватило. Почему же вы их жестко не бьете?

— В хоккее важнее не то, кто по силовым приемам победит, а по счету. Понимаю, что хиты придают уверенности команде. С другой стороны, это придает больше злости тем, кого бьют.

Я не говорю, что хиты вообще не нужны. Там момент был на грани с Робинсоном. Не буду его обсуждать. Но да, надо быть жестче.

— Почему же вы не могли так хорошо выходить из‑под давления?

— Не скажу, что защитникам приходилось выживать. Мы нормально отработали. Мы были готовы к этому давлению и все знаем. Просто сегодня не делали правильные вещи.

— Вы довольны выездом? Забрали домашний лед, в серии 1−1.

— Нет, мы должны были два матча забирать. В данный момент я недоволен, — сказал защитник «Трактора» Сергей Телегин.