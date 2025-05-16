Токкет о «Филадельфии»: «Благодарю за доверие, мне не терпится вернуть “Флайерс” в число элиты НХЛ, где им и место. Нас ждет много работы»

«Мое сердце всегда оставалось с “Флайерс”, я пронес эту страсть и энергию, которые олицетворяют этот город и организацию, через всю свою карьеру.
Хочу поблагодарить генерального менеджера Даниэля Бриэра, президента по хоккейным операциям Кита Джонса и гендиректора Дэна Хилферти за оказанную честь и предоставленную возможность.
Мне не терпится вернуть команду в число элиты НХЛ, где ей и место. Нас ждет много работы и задач, которые предстоит решить, но я уверен в том пути, по которому мы идем, и полон решимости довести дело до конца", — сказал Рик Токкет.
5,25 млн долларов в год — зарплата Токкета в «Филадельфии». Контракт рассчитан на 5 лет.