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Токкет о «Филадельфии»: «Благодарю за доверие, мне не терпится вернуть “Флайерс” в число элиты НХЛ, где им и место. Нас ждет много работы»

«Флайерс» ранее объявили о назначении специалиста на пост главного тренера.

Источник: Спортс"

«Мое сердце всегда оставалось с “Флайерс”, я пронес эту страсть и энергию, которые олицетворяют этот город и организацию, через всю свою карьеру.

Хочу поблагодарить генерального менеджера Даниэля Бриэра, президента по хоккейным операциям Кита Джонса и гендиректора Дэна Хилферти за оказанную честь и предоставленную возможность.

Мне не терпится вернуть команду в число элиты НХЛ, где ей и место. Нас ждет много работы и задач, которые предстоит решить, но я уверен в том пути, по которому мы идем, и полон решимости довести дело до конца", — сказал Рик Токкет.

5,25 млн долларов в год — зарплата Токкета в «Филадельфии». Контракт рассчитан на 5 лет.