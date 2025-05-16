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Красковский о 4:1 с «Трактором»: «Это финал, война. Пятак — это золото, особенно в плей‑офф, “Локомотиву” нужно выигрывать и свой, и чужой»

Ярославский клуб обыграл «Трактор» (4:1) во втором матче финала Кубка Гагарина (1−1 в серии).

Источник: Спортс"

— Что скажете о матче?

— Рады. Готовимся дальше. Это финал. Тут все ради победы.

— Какую роль на льду и в раздевалке играет Александр Радулов?

— Мы рады, что у нас есть Саня. Что тут еще скажешь?

— У вас был жесткий эпизод со Стивеном Кэмпфером.

— Ребят, я еще раз повторю. Это финал, это война. Другого быть не может.

— Вы провели уже 100 матчей за «Локомотив» в плей‑офф. Какие ощущения?

— Рад. Но заветного Кубка еще не было. Мы пока только к этому идем. Надо работать дальше.

— Как вы выиграли пятак у «Трактора»?

— Пятак — это золото, особенно в плей‑офф. Нужно выигрывать и свой, и чужой.

— Возвращение Рихарда Паника помогло раздевалке и на льду?

— Человек много где выступал. Он знает, как играть. Мы рады, что он есть в нашей команде, — сказал нападающий «Локомотива» Павел Красковский.