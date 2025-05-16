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Воробьев о Токкете: «Мичкову лакроссы запрещать не будет, думаю. Он жесткий тренер, при нем надо хорошо отрабатывать в обороне»

«Филадельфия» ранее объявила о назначении Токкета главным тренером. В марте клуб уволил Джона Тортореллу.

Источник: Спортс"

«От Андрея Кузьменко в “Ванкувере” он требовал, чтобы тот отрабатывал в обороне. Мичков в “Филадельфии” уже немного добавил в обороне и должен добавить еще в этом плане. Думаю, что он не будет Мичкову запрещать лакроссы.

Можно вспомнить, что в плане работы с Василием Подколзиным и Кузьменко у Токкета были такие, можно сказать, взлеты и падения. Он жесткий тренер, гнет свою линию, при нем надо очень хорошо отрабатывать в обороне.

Джон [Торторелла] тоже суровый мужик, тоже еще старорежимнее, чем Токкет", — сказал бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.