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Хиллер останется главным тренером «Лос-Анджелеса» после поражения от «Эдмонтона» в 1-м раунде Кубка Стэнли. Команда набрала 105 очков в регулярке

Новый генеральный менеджер клуба Кен Холланд заявил, что 56-летний специалист останется главным тренером команды.

Источник: Спортс"

"Джим будет тренером. Он проделал потрясающую работу — команда набрала 105 очков. Она была хороша при игре в обороне, хороша в спецбригадах, играла жестко.

Три недели назад я думал, что у этой команды есть потенциал и способность пройти долгий путь в плей-офф. Он будет лучше как тренер в следующем сезоне благодаря опыту, который он получил в этом", — сказал Холланд.

В этом сезоне «Кингс» заняли четвертое место в таблице Западной конференции и проиграли «Эдмонтону» (2−4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.