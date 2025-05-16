Хиллер останется главным тренером «Лос-Анджелеса» после поражения от «Эдмонтона» в 1-м раунде Кубка Стэнли. Команда набрала 105 очков в регулярке

"Джим будет тренером. Он проделал потрясающую работу — команда набрала 105 очков. Она была хороша при игре в обороне, хороша в спецбригадах, играла жестко.
Три недели назад я думал, что у этой команды есть потенциал и способность пройти долгий путь в плей-офф. Он будет лучше как тренер в следующем сезоне благодаря опыту, который он получил в этом", — сказал Холланд.
В этом сезоне «Кингс» заняли четвертое место в таблице Западной конференции и проиграли «Эдмонтону» (2−4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.