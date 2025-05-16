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Вайсфельд о силовом Шалунова против Робинсона: «Согласен с арбитрами, что нарушения правил нет»

«Локомотив» обыграл «Трактор» (4:1, 1−1) во втором матче серии финала Кубка Гагарина.

Источник: Спортс"

В первом периоде Максим Шалунов применил силовой прием в голову против Бадди Робинсона, после чего форвард уральцев не вернулся в матч. Арбитры после просмотра не удалили Шалунова.

"С одного из ракурсов видеоповтора могло показаться, что со стороны Шалунова была игра высоко поднятой клюшкой.

Судьи посмотрели видео этого эпизода с различных точек. Они приняли решение, что нарушения правил со стороны Шалунова нет. Я согласен с арбитрами", — сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд.

Легионер «Трактора» забил в меньшинстве, а затем получил в голову. Возможно, сотрясение.