Вайсфельд о силовом Шалунова против Робинсона: «Согласен с арбитрами, что нарушения правил нет»

В первом периоде Максим Шалунов применил силовой прием в голову против Бадди Робинсона, после чего форвард уральцев не вернулся в матч. Арбитры после просмотра не удалили Шалунова.
"С одного из ракурсов видеоповтора могло показаться, что со стороны Шалунова была игра высоко поднятой клюшкой.
Судьи посмотрели видео этого эпизода с различных точек. Они приняли решение, что нарушения правил со стороны Шалунова нет. Я согласен с арбитрами", — сказал бывший арбитр Леонид Вайсфельд.
Легионер «Трактора» забил в меньшинстве, а затем получил в голову. Возможно, сотрясение.