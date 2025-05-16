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«Вашингтон» с Овечкиным 1 раз сыграл в финале Кубка Стэнли. Форвард провел 20-й сезон за клуб

«Вашингтон» завершил выступления в этом розыгрыше Кубка Стэнли после поражения от «Каролины» (1:3) в пятом матче серии второго раунда. «Харрикейнс» выиграли серию со счетом 4−1.

Источник: Спортс"

Российский форвард выступает за «Кэпиталс» с сезона-2005/06.

За 20 сезонов команда один раз сыграла в финале Кубка Стэнли. Нынешний розыгрыш плей-офф стал для Александра 16-м в карьере.

В 2018 году «Вашингтон» стал обладателем трофея, обыграв «Вегас» в решающей серии со счетом 4−1.

«Столичные» выбрали Александра Овечкина под первым номером на драфте НХЛ-2004. Хоккеист получил нашивку капитана в сезоне-2009/10. По ходу этого сезона нападающий установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Уэйна Гретцки.