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Свечников — 1-я звезда матча с «Вашингтоном». Форвард «Каролины» забил 8-й гол в плей-офф и уступает только Рантанену в гонке снайперов

«Каролина» обыграла «Вашингтон» (3:1, 4−1) в пятой игре серии второго раунда Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

Нападающий «Харрикейнс» Андрей Свечников стал автором победного гола команды на отметке 58:01.

Также в этом матче он набрал показатель полезности «плюс 2», нанес три броска по воротам, выполнил пять силовых приемов и провел на льду 16:18 (3:48 — в большинстве).

Гол в этой игре стал восьмым для россиянина в текущем плей-офф. В гонке снайперов он уступает только нападающему «Далласу» Микко Рантанену, в активе которого девять шайб.

Свечников набрал 9 (8+1) очков в 10 матчах этого розыгрыша Кубка Стэнли.