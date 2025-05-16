«Вашингтон» забросил 7 шайб в 5 играх серии с «Каролиной». У «Кэпиталс» 96 бросков в створ — в среднем менее 20 за матч

В сумме по итогам серии «столичные» забросили 7 шайб в 5 играх, в том числе одну — в пустые ворота.
В 5 играх против «Каролины» команда под руководством Спенсера Карбери нанесла в общей сложности 96 бросков в створ — 19,2 в среднем за игру.
В первом матче серии «Вашингтон» ограничился только 14 бросками в створ, что стало худшим результатом клуба в плей-офф в XXI веке.
В регулярном чемпионате у «Кэпиталс» было в среднем 27,6 броска за игру (22-й показатель в НХЛ) и 286 заброшенных шайб без учета решающих буллитов (2-й показатель в лиге).
Андерсен пропустил 6 шайб в 5 играх серии с «Вашингтоном». У вратаря «Каролины» 93,7% сэйвов в текущем плей-офф при КН 1,36 — лучшие показатели в турнире.
Овечкин набрал 1 балл в 5 матчах против «Каролины». У капитана «Вашингтона» «минус 2» и 3 броска в 5-й игре серии.