Карбери об Овечкине: «Наш капитан был великолепен в этом сезоне. Он вернулся, чтобы все всем доказать и показать. И сделал это и в плей-офф»

Овечкин играет большую роль в этом как наш капитан. Он был великолепен в этом сезоне. Я думаю, что он провел отличный плей-офф. Он дал ответ (в прошлом году Овечкин не набрал ни одного очка в кубковой серии с «Рейнджерс», которую «Вашингтон» проиграл со счетом 0−4 — Спортс).