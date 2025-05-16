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Карбери об Овечкине: «Наш капитан был великолепен в этом сезоне. Он вернулся, чтобы все всем доказать и показать. И сделал это и в плей-офф»

«Кэпиталс» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде, уступив «Каролине» (1−4, 1:3 в пятом матче).

Источник: Спортс"

В регулярном чемпионате «столичные» заняли 1-е место в Восточной конференции, а 39-летний капитан команды стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.

В 10 играх в плей-офф россиянин набрал 6 (5+1) очков при нейтральной полезности. В регулярке на его счету 73 (44+29) балла в 65 играх при полезности «+15».

«Люди будут спрашивать: “Почему эта команда была так хороша? Как она стала первой на Востоке?”.

Овечкин играет большую роль в этом как наш капитан. Он был великолепен в этом сезоне. Я думаю, что он провел отличный плей-офф. Он дал ответ (в прошлом году Овечкин не набрал ни одного очка в кубковой серии с «Рейнджерс», которую «Вашингтон» проиграл со счетом 0−4 — Спортс).

В этом году он вернулся, чтобы всем все доказать и показать. И он сделал это и в плей-офф", — сказал Спенсер Карбери.