Карбери об Овечкине: «Наш капитан был великолепен в этом сезоне. Он вернулся, чтобы все всем доказать и показать. И сделал это и в плей-офф»

В регулярном чемпионате «столичные» заняли 1-е место в Восточной конференции, а 39-летний капитан команды стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.
В 10 играх в плей-офф россиянин набрал 6 (5+1) очков при нейтральной полезности. В регулярке на его счету 73 (44+29) балла в 65 играх при полезности «+15».
«Люди будут спрашивать: “Почему эта команда была так хороша? Как она стала первой на Востоке?”.
Овечкин играет большую роль в этом как наш капитан. Он был великолепен в этом сезоне. Я думаю, что он провел отличный плей-офф. Он дал ответ (в прошлом году Овечкин не набрал ни одного очка в кубковой серии с «Рейнджерс», которую «Вашингтон» проиграл со счетом 0−4 — Спортс).
В этом году он вернулся, чтобы всем все доказать и показать. И он сделал это и в плей-офф", — сказал Спенсер Карбери.