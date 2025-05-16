Фетисов об Овечкине: «Он расстроился — главной задачей было успешно сыграть в Кубке Стэнли. Сказал, что скоро будет в Москве, всем передал привет»

"Я уже поговорил с Александром, поздравил его с таким сезоном. Понятное дело, он расстроился, сказал, что главной его задачей было успешно сыграть в розыгрыше Кубка Стэнли.
Так получилось, что мало кто ожидал его рекорда [по голам в регулярных чемпионатах НХЛ] в этом году. Тем не менее он все для этого сделал. Он потратил достаточно эмоций на это.
Это командная игра, я сказал ему, чтобы он особо не расстраивался и думал о следующем сезоне. О следующем вызове надо думать сразу после того, что произошло уже сегодня.
Настроение у него нормальное, всем передал привет. Сказал, что скоро будет в Москве", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Овечкин набрал 1 балл в 5 матчах против «Каролины». У капитана «Вашингтона» «минус 2» и 3 броска в 5-й игре серии.