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Каменский об Овечкине: «Фееричный сезон — он подтвердил класс, показал мастерство, установил рекорд. “Вашингтон” будет одним из фаворитов Кубка Стэнли в следующем сезоне»

«Вашингтон» завершил участие в Кубке Стэнли, проиграв «Каролине» во втором раунде (1−4). 39-летний форвард набрал 6 (5+1) очков в 10 матчах плей-офф.

Источник: Спортс"

"Для Александра сезон прошел феерично. Он подтвердил свой класс, показал мастерство, порадовал нас, всех болельщиков, установил мировой рекорд.

Что касается команды, то она играла здорово, была лидером в чемпионате. А в плей-офф не хватило опыта, коллектив только создается. У «Каролины» в этом плане было преимущество, что и сыграло главную роль.

Думаю, если костяк сохранится, в следующем сезоне «Вашингтон» будет одним из фаворитов Кубка Стэнли", — сказал вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.

Овечкин побратался с «Каролиной» и Свечниковым. 6 лет назад у них была жесткая драка.