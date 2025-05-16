Каменский об Овечкине: «Фееричный сезон — он подтвердил класс, показал мастерство, установил рекорд. “Вашингтон” будет одним из фаворитов Кубка Стэнли в следующем сезоне»

"Для Александра сезон прошел феерично. Он подтвердил свой класс, показал мастерство, порадовал нас, всех болельщиков, установил мировой рекорд.
Что касается команды, то она играла здорово, была лидером в чемпионате. А в плей-офф не хватило опыта, коллектив только создается. У «Каролины» в этом плане было преимущество, что и сыграло главную роль.
Думаю, если костяк сохранится, в следующем сезоне «Вашингтон» будет одним из фаворитов Кубка Стэнли", — сказал вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
Овечкин побратался с «Каролиной» и Свечниковым. 6 лет назад у них была жесткая драка.