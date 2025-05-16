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Дементьев о словах Фетисова про россиян в НХЛ: «Многие противятся их отъезду, но радуются достижениям. Если бы Овечкин не уехал в Америку молодым, то не смог бы оформить рекорд»

Ранее двукратный олимпийский чемпион высказался против переходов молодых российских хоккеистов в НХЛ. Фетисов назвал это недоработкой федерации.

Источник: Спортс"

"Здесь очень глубокий вопрос. У любого хоккеиста есть определенное количество лет, в которые он может играть продуктивно и обеспечить себя финансово на оставшуюся часть жизни без хоккея.

Финансовые возможности в России и в НХЛ очень сильно отличаются. В НХЛ игрок может зарабатывать больше бюджета команды КХЛ. Поэтому, когда все посмотрят на вопрос отъезда из России с этой точки зрения, то перестанете удивляться решению игроков уехать в Северную Америку.

Понятно, что, уехав туда, ты еще будешь играть среди лучших игроков всего мира, но финансовая компенсация играет не самую последнюю роль.

Но я бы еще другой момент заметил. Многие противятся отъезду наших игроков в НХЛ, но радуются их победам и достижениям. Очень важно быть объективным и честным перед самим собой.

Мы радуемся рекорду Овечкина, но если бы он не уехал в Америку в молодом возрасте, не думаю, что по времени смог бы оформить этот рекорд", — сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

Черкас о словах Фетисова про отъезд россиян в НХЛ: «Если бы у Славы была возможность, он бы уехал, как и Могильный. Хоккеисты хотят поиграть в лучшей лиге мира — это их право».