Дементьев о словах Фетисова про россиян в НХЛ: «Многие противятся их отъезду, но радуются достижениям. Если бы Овечкин не уехал в Америку молодым, то не смог бы оформить рекорд»

"Здесь очень глубокий вопрос. У любого хоккеиста есть определенное количество лет, в которые он может играть продуктивно и обеспечить себя финансово на оставшуюся часть жизни без хоккея.
Финансовые возможности в России и в НХЛ очень сильно отличаются. В НХЛ игрок может зарабатывать больше бюджета команды КХЛ. Поэтому, когда все посмотрят на вопрос отъезда из России с этой точки зрения, то перестанете удивляться решению игроков уехать в Северную Америку.
Понятно, что, уехав туда, ты еще будешь играть среди лучших игроков всего мира, но финансовая компенсация играет не самую последнюю роль.
Но я бы еще другой момент заметил. Многие противятся отъезду наших игроков в НХЛ, но радуются их победам и достижениям. Очень важно быть объективным и честным перед самим собой.
Мы радуемся рекорду Овечкина, но если бы он не уехал в Америку в молодом возрасте, не думаю, что по времени смог бы оформить этот рекорд", — сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.
Черкас о словах Фетисова про отъезд россиян в НХЛ: «Если бы у Славы была возможность, он бы уехал, как и Могильный. Хоккеисты хотят поиграть в лучшей лиге мира — это их право».