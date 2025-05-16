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Владимир Крикунов: «Овечкину надо нацелиться на Кубок Стэнли-2026, успеть до возвращения в Россию. В межсезонье “Вашингтон” посмотрит, чего не хватило, и исправит эти ошибки»

Клуб уступил «Каролине» (1:3) в пятом матче второго раунда, проиграл серию со счетом 1−4 и завершил сезон. В регулярном чемпионате «Кэпиталс» заняли 1-е место на Востоке.

Источник: Спортс"

«Не очень, конечно, Овечкин завершил сезон. “Вашингтон” шел на первом месте и так рано вылетел. Я думал, что они далеко пройдут. Этим и хорош спорт, что не знаешь, чем закончатся соревнования.

Теперь надо Овечкину нацелиться на Кубок Стэнли в следующем сезоне, успеть до возвращения в Россию. В межсезонье «Вашингтон» посмотрит, чего ему не хватило, и исправит эти ошибки", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Овечкин вылетел из Кубка Стэнли. Это не провал: «Вашингтон» прошел дальше, чем должен был.