Владимир Крикунов: «Овечкину надо нацелиться на Кубок Стэнли-2026, успеть до возвращения в Россию. В межсезонье “Вашингтон” посмотрит, чего не хватило, и исправит эти ошибки»

«Не очень, конечно, Овечкин завершил сезон. “Вашингтон” шел на первом месте и так рано вылетел. Я думал, что они далеко пройдут. Этим и хорош спорт, что не знаешь, чем закончатся соревнования.
Теперь надо Овечкину нацелиться на Кубок Стэнли в следующем сезоне, успеть до возвращения в Россию. В межсезонье «Вашингтон» посмотрит, чего ему не хватило, и исправит эти ошибки", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Овечкин вылетел из Кубка Стэнли. Это не провал: «Вашингтон» прошел дальше, чем должен был.