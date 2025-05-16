Агент Овечкина о вылете «Вашингтона»: «Саша разочарован, что плей-офф закончился так рано, команда могла пройти далеко»

«Ребята старались, бились до конца, но “Каролина” сегодня — очень сложный соперник, очень быстрая команда, оказалась “Вашингтону” не по зубам.
При этом моменты были, которые можно было реализовать, и тогда все могло повернуться в другую сторону. Чего стоит выход «один в ноль» у Уилсона, бросок Протаса с убойной позиции в штангу в гостевых играх.
Забей «Кэпиталс» первыми, серия могла перевернуться. Конечно, Саша разочарован, что плей-офф закончился так рано, команда могла пройти далеко", — сказал агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина.