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Дмитрий Губерниев: «Овечкин подустал, не очень хорошо реализовал себя в серии с “Каролиной”. “Вашингтон” столкнулся с сопротивлением и заслуженно проиграл»

«Вашингтон» уступил «Каролине» (1:3) в пятом матче второго раунда, проиграл серию со счетом 1−4 и завершил сезон. В регулярном чемпионате «Кэпиталс» заняли 1-е место на Востоке.

Источник: Спортс"

— Применительно к рекорду Овечкина мы забываем, что хоккей — игра командная. Индивидуальные призы и рекорды — это хорошо. Но главное — командный результат и командные трофеи. Это то, ради чего люди и играют в хоккей.

«Вашингтон» столкнулся с сопротивлением и заслуженно проиграл. Но Овечкин не собирается заканчивать, в следующем сезоне он продолжит подбираться к очередным большим рекордам.

Видно, что Александр подустал, не очень хорошо реализовал себя в этой серии, но так бывает.

— Можно сказать, что нерезультативная игра Овечкина — одна из главных причин поражения «Вашингтона»?

— Безусловно, когда лидер играет не так, как хотелось бы и ему, и фанатам, не показывает свою игру, команда страдает.

Может, слишком много сил было потрачено в концовке регулярки. Но менее великим от этого Овечкин не становится. Да, «Вашингтон» проиграл, но в НХЛ серьезная конкуренция, — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

Овечкин вылетел из Кубка Стэнли. Это не провал: «Вашингтон» прошел дальше, чем должен был.