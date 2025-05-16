Дмитрий Губерниев: «Овечкин подустал, не очень хорошо реализовал себя в серии с “Каролиной”. “Вашингтон” столкнулся с сопротивлением и заслуженно проиграл»

— Применительно к рекорду Овечкина мы забываем, что хоккей — игра командная. Индивидуальные призы и рекорды — это хорошо. Но главное — командный результат и командные трофеи. Это то, ради чего люди и играют в хоккей.
«Вашингтон» столкнулся с сопротивлением и заслуженно проиграл. Но Овечкин не собирается заканчивать, в следующем сезоне он продолжит подбираться к очередным большим рекордам.
Видно, что Александр подустал, не очень хорошо реализовал себя в этой серии, но так бывает.
— Можно сказать, что нерезультативная игра Овечкина — одна из главных причин поражения «Вашингтона»?
— Безусловно, когда лидер играет не так, как хотелось бы и ему, и фанатам, не показывает свою игру, команда страдает.
Может, слишком много сил было потрачено в концовке регулярки. Но менее великим от этого Овечкин не становится. Да, «Вашингтон» проиграл, но в НХЛ серьезная конкуренция, — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
Овечкин вылетел из Кубка Стэнли. Это не провал: «Вашингтон» прошел дальше, чем должен был.