Первый тренер Овечкина: «Нельзя бросать “Вашингтон” и приезжать в “Динамо”. Саша — главная звезда, ему здесь будут рады и через год, и через два. В НХЛ он еще может что-то&nb

Сегодня «Вашингтон» уступил «Каролине» (1:3) в пятом матче второго раунда плей-офф, проиграл серию со счетом 1−4 и завершил сезон.
«Саша еще нужен там [в НХЛ], а сюда [в КХЛ] он вернется после окончания контракта. Нельзя бросать “Вашингтон” и приезжать в “Динамо”.
Саша — главная звезда, ему здесь будут рады и через год, и через два. А там он еще может что-то выиграть в следующем сезоне", — сказал Александр Филиппов.
Ранее 39-летний форвард сообщил, что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном», который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».