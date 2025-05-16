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Первый тренер Овечкина: «Нельзя бросать “Вашингтон” и приезжать в “Динамо”. Саша — главная звезда, ему здесь будут рады и через год, и через два. В НХЛ он еще может что-то&nb

Александр Овечкин является воспитанником московского «Динамо».

Сегодня «Вашингтон» уступил «Каролине» (1:3) в пятом матче второго раунда плей-офф, проиграл серию со счетом 1−4 и завершил сезон.

«Саша еще нужен там [в НХЛ], а сюда [в КХЛ] он вернется после окончания контракта. Нельзя бросать “Вашингтон” и приезжать в “Динамо”.

Саша — главная звезда, ему здесь будут рады и через год, и через два. А там он еще может что-то выиграть в следующем сезоне", — сказал Александр Филиппов.

Ранее 39-летний форвард сообщил, что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном», который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».