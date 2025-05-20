Директор «Югры» против усиления фармов игроками КХЛ в плей-офф ВХЛ и МХЛ: «Болезненный вопрос. Где спортивный принцип? Сравнение с НХЛ — некорректное, у нас хоккей — еще и соцпроект»

Школа Югры выступила достойно, только один возраст не занял призовые места. В нашем активе два серебра, три бронзы первенств России. К сожалению, никто в финал не вышел, но это всегда непростая задача, особенно если учитывать, что наши конкуренты — ведущие хоккейные центры России. Будем продолжать работать над тем, чтобы команды Югры выходили во всероссийский финал.
Говоря про клуб МХЛ «Мамонты Югры», то он завершил регулярный чемпионат в первой тройке, в плей-офф эффектно прошел «Стальных Лисов», но в силу особенностей регламента уступил нижегородской «Чайке». Но ничего, будем злее на следующий сезон.
У «Югры» в ВХЛ был объективно неплохой сезон — выход в полуфинал Кубка Чемпиона России, итоговое четвертое место. Опять-таки в силу регламента не смогли остановить воскресенский «Химик».
В целом всей системой провели достойный, плотный сезон. Оценка — удовлетворительно. Конечно, хотелось чемпионского результата. Будем работать и делать следующий шаг.
— «Особенности регламентов» — это возможности клубов-конкурентов усиливаться за счет главных клубов системы, которых у «Югры» нет?
— Да, для нас это, скажем так, болезненный вопрос. Получается, что весь регулярный чемпионат мы играем одними составами, а в плей-офф конкуренты за счет главных клубов в КХЛ получают преимущество и выставляют фактически новые команды. Где спортивный принцип?
Возьмите «Мамонтов», в регулярном чемпионате МХЛ они играли с одной «Чайкой», а в плей-офф — с другой, получившей освободившихся игроков отчасти из нижегородского «Торпедо» и отчасти из «Торпедо Горький».
Та же картина — с «Югрой». Мы вышли на «Химик», который призвал существенное усиление из вылетевшего из розыгрыша Кубка Гагарина «Спартака».
В данном случае мы говорим не о каких-то оправданиях, а о принципе равных возможностей. Правительство ХМАО вкладывает в систему югорского хоккея средства региона — а на выходе получает двойные стандарты. Такое же непонимание, насколько знаю, и у других независимых клубов ВХЛ и регионов — Тюмени, Новокузнецка и так далее.
Кстати, такая же картина по вертикали нашего хоккея и ниже. Скажем, был скандал в НМХЛ, где лидер конференции «Гранит» вышел на аутсайдера — «Кристалл» из Саратова, получивший усиление из ВХЛ и за счет этого вышедший в финал. Системное явление!
— Защитники действующего регламента говорят о том, что по такому принципу работают в НХЛ.
— На наш взгляд, это некорректное сравнение. У НХЛ нет задачи работать с молодежью, это сугубо бизнес-лига, которая собирает сливки со всего мирового хоккея.
У нас хоккей — еще и социальный проект. Его финансируют регионы, которые хотят равного соперничества и возможности показать результат, — сказал Василий Филипенко.