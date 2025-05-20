Директор «Югры» против усиления фармов игроками КХЛ в плей-офф ВХЛ и МХЛ: «Болезненный вопрос. Где спортивный принцип? Сравнение с НХЛ — некорректное, у нас хоккей — еще и соцпроект»

Школа Югры выступила достойно, только один возраст не занял призовые места. В нашем активе два серебра, три бронзы первенств России. К сожалению, никто в финал не вышел, но это всегда непростая задача, особенно если учитывать, что наши конкуренты — ведущие хоккейные центры России. Будем продолжать работать над тем, чтобы команды Югры выходили во всероссийский финал.