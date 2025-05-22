Никитин о звонке Путина: «Глава государства поздравил “Локомотив”, благодарил за то, что мы сделали для Ярославля, для России»

«Звонил глава государства, всех поздравлял! Благодарил за то, что вы сделали для Ярославля, для России. Я вами горжусь», — сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина! Шли к этому 17 лет.
Ярославский клуб стал обладателем трофея, обыграв «Трактор» (2:1 ОТ, 4−1) в 5-м матче финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Звонил глава государства, всех поздравлял! Благодарил за то, что вы сделали для Ярославля, для России. Я вами горжусь», — сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина! Шли к этому 17 лет.