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«Спартак» продавал билеты на 7-й матч финала МХЛ по 3000 рублей, на фанатский сектор «СКА-1946» — по 7500. Для питерцев предусмотрено 50 билетов (Алексей Шевченко)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Источник: Спортс"

Седьмой матч финала Кубка Харламова пройдет во дворце «Сокольники» с вместимостью 1538 зрителей. Три предыдущих матча финальной серии МХК «Спартак» провел на арене «Мегаспорт».

«Спартак» продавал билеты на 7-й матч финала по 3000 рублей, а вот на фанатский сектор СКА — по 7500 рублей. Для питерцев предусмотрено всего 50 билетов.

Отмечу, что во время этого финала билет на фанатский сектор гостей на арене Санкт-Петербурге стоил 190 рублей, в «Мегаспорте» — 450 рублей, а сейчас красно-белые решили повысить до 7500 рублей", — написал Шевченко.