«Спартак» продавал билеты на 7-й матч финала МХЛ по 3000 рублей, на фанатский сектор «СКА-1946» — по 7500. Для питерцев предусмотрено 50 билетов (Алексей Шевченко)

Отмечу, что во время этого финала билет на фанатский сектор гостей на арене Санкт-Петербурге стоил 190 рублей, в «Мегаспорте» — 450 рублей, а сейчас красно-белые решили повысить до 7500 рублей", — написал Шевченко.