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Плющев о КХЛ: «Московские клубы продолжают сдавать позиции из года в год, не могут найти золотую середину, которая приносила бы результат. Видимо, заняты другими делами»

В среду «Локомотив» обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4−1 в серии).

Источник: Спортс"

— Перед началом регулярки-2024/25 вы высказали опасения, что в этом сезоне будет много разочарований, они оправдались?

— Как я думал, так оно в целом и получилось. ЦСКА разве не разочаровал в этом сезоне? А «Ак Барс»? «Магнитка» не разочаровала? Разочаровала.

Очень жаль, что московские клубы продолжают сдавать свои позиции из года в год и не могут найти золотую середину, которая приносила бы им результат. Видимо, заняты какими-то другими делами.

И в целом общий уровень хоккея в КХЛ падает, но об этом говорю не я один. Финал получился хорошим, но на то он и финал. Вышли две команды из разных конференций — с Востока и с Запада.

На протяжении многих лет же говорили, что должен быть скрестный плей-офф. Люди же достаточно скептически к этому относились и всячески препятствовали. И получалось так, что из одной конференции, из Западной, было два финалиста.

Сейчас же были финалисты из разных конференций. Это две лучшие команды сезона, которые заслуженно победили всех и вышли в финал, где показали добротных хоккей, — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.