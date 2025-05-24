Овечкин стал обладателем приза Мессье за лидерские качества. Он 1-й россиянин, удостоенный этой награды

Кроме того, в рамках своей погони за рекордом Гретцки он запустил кампанию по повышению осведомленности об онкологических заболеваниях у детей и сбору средств на исследования в этой области совместно с клубом и организациями Hockey Fights Cancer и The V Foundation For Cancer Research. Начиная со своего 885-го гола в рамках регулярок хоккеист жертвует деньги в специальный фонд.