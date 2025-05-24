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Дебур о травме Хинтца: «Неужели кто-то думает, что если бы Макдэвида вот так увели со льда, то судьи не дали бы 5-минутный штраф?»

Форвард «Далласа» покинул площадку в третьем периоде финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (0:3, 1−1).

Это произошло после того, как защитник канадского клуба Дарнелл Нерс ударил его клюшкой по ноге у своих ворот.

Хинтц упал на лед, и в итоге смог покинуть площадку только с помощью партнеров. Он не опирался на левую ногу.

Судьи дали Нерсу 2 минуты штрафа за подсечку, отказавшись от назначения 5-минутного штрафа.

— Что вы думаете о моменте с травмой Хинтца?

— Отвечу вопросом на ваш вопрос. Неужели кто-то думает, что если бы Коннора Макдэвида вот так увели со льда, то судьи не дали бы 5-минутный штраф? Вот мой ответ, — сказал главный тренер «Старс».