Дебур о травме Хинтца: «Неужели кто-то думает, что если бы Макдэвида вот так увели со льда, то судьи не дали бы 5-минутный штраф?»

Это произошло после того, как защитник канадского клуба Дарнелл Нерс ударил его клюшкой по ноге у своих ворот.
Хинтц упал на лед, и в итоге смог покинуть площадку только с помощью партнеров. Он не опирался на левую ногу.
Судьи дали Нерсу 2 минуты штрафа за подсечку, отказавшись от назначения 5-минутного штрафа.
— Что вы думаете о моменте с травмой Хинтца?
— Отвечу вопросом на ваш вопрос. Неужели кто-то думает, что если бы Коннора Макдэвида вот так увели со льда, то судьи не дали бы 5-минутный штраф? Вот мой ответ, — сказал главный тренер «Старс».