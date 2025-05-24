Дмитрий Губерниев: «Не думаю, что Овечкин может быть сильно доволен итогами сезона. С главной задачей он вместе с “Вашингтоном” не справился»

Команда, которая потенциально могла пройти значительно дальше в Кубке Стэнли, проиграла на довольно ранней стадии. Мы часто в погоне за подсчетом каких-то индивидуальных призов в хоккее или в футболе забываем о том, что это игра все‑таки командная. А с главной задачей Овечкин в этом сезоне вместе с «Вашингтоном» не справился.