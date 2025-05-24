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Дмитрий Губерниев: «Не думаю, что Овечкин может быть сильно доволен итогами сезона. С главной задачей он вместе с “Вашингтоном” не справился»

Сегодня стало известно, что Александр Овечкин стал обладателем приза Марка Мессье за лидерские качества. Капитан «Вашингтона» стал первым россиянином, удостоенным этой награды.

Источник: Спортс"

«Кэпиталс» ранее уступили «Каролине» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1−4 и завершили сезон.

"Овечкин в этом году собирает индивидуальные призы, как горячие пирожки. Но вопрос заключается в том, что свое величие он доказывает каждый раз. Но поскольку хоккей — игра командная, я не думаю, что Александр может быть очень сильно доволен итогами сезона. Безусловно, думаю, он отдает себе отчет.

Команда, которая потенциально могла пройти значительно дальше в Кубке Стэнли, проиграла на довольно ранней стадии. Мы часто в погоне за подсчетом каких-то индивидуальных призов в хоккее или в футболе забываем о том, что это игра все‑таки командная. А с главной задачей Овечкин в этом сезоне вместе с «Вашингтоном» не справился.

Но от этого его рекорды и результаты менее ценными не становятся, естественно, я говорю про индивидуальные. Поэтому всячески Сашу поздравляю, это большое достижение", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.