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Российский хоккеист рассказал о нормальном общении с Гашеком

Бывший нападающий московского хоккейного «Спартака» Роман Людучин рассказал об общении с экс-вратарем сборной Чехии и Домиником Гашеком, с которым они вместе играли за красно-белых. О взаимоотношениях с Гашеком Людучин рассказал в подкасте «Настольный хоккей», запись которого доступна во «ВКонтакте».

Источник: AP 2024

По словам хоккеиста, до февраля 2022 года они с Гашеком поддерживали отношения и нормально общались в соцсетях. «Или 21, или 22 февраля Гашек прислал фотографию с сыном. Ему там 50 с чем-то, у него ребенок. Мы общались. Один раз позвонил ему — он на велосипеде ехал. Говорит: “Да вот на велосипеде еду в соседний город — 130 километров”. Я говорю: “Красавчик”. 22 февраля — последнее сообщение», — вспомнил Людучин.

Недавно российский хоккеист решил проверить, как отреагирует Гашек на сообщение от него сейчас. «Я задумался: а что будет? И ему написал. Спросил, как дела. Он пишет через 2−3 дня: “Привет, все нормально, туда-сюда. Как сам?” — как ни в чем не бывало», — рассказал Людучин.

По словам Людучина, это значит, что они с Гашеком остались все теми же людьми, а его антироссийские заявления связаны с политикой. «Что-то можно говорить, что-то нужно говорить для достижения каких-то целей. Не знаю, может, Доминик там будет президентом…», — отметил российский спортсмен.

Гашек и Людучин вместе выступали за «Спартак» с 2010 по 2011 год. Чех неоднократно выступал с жесткой критикой Россию после начала СВО. Гашек требовал от международных спортивных федераций отстранить атлетов с российским гражданством. Кроме того, он призывал руководство Национальной хоккейной лиги разорвать все контракты с российскими игроками из-за событий на Украине.