Российский хоккеист рассказал о нормальном общении с Гашеком

По словам хоккеиста, до февраля 2022 года они с Гашеком поддерживали отношения и нормально общались в соцсетях. «Или 21, или 22 февраля Гашек прислал фотографию с сыном. Ему там 50 с чем-то, у него ребенок. Мы общались. Один раз позвонил ему — он на велосипеде ехал. Говорит: “Да вот на велосипеде еду в соседний город — 130 километров”. Я говорю: “Красавчик”. 22 февраля — последнее сообщение», — вспомнил Людучин.