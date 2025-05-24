Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
15:20
Швеция
:
США
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.92
П2
3.91
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19:20
Швейцария
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.40
П2
9.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
0
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
25.05
Флорида
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
25.05
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
3.02

Фетисов об Овечкине: «Я бы ему все награды отдал. Просто так ничего не дается, тем более за красивые глаза»

Сегодня стало известно, что Александр Овечкин стал обладателем приза Марка Мессье за лидерские качества. Капитан «Вашингтона» стал первым россиянином, удостоенным этой награды.

Источник: Спортс"

"Я бы ему все награды отдал.

Просто так ничего не дается, тем более за красивые глаза", — сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.