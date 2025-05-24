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Депутат Хамитов пригласил Овечкина в Госдуму: «Будем рады видеть его как спортсмена, патриота. Хотим выразить благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания»

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Источник: Спортс"

Хамитов отметил, что Овечкин — один из тех, кто на протяжении десятилетий укрепляет престиж российского спорта на мировой арене.

"Будем рады видеть Александра Овечкина в стенах Государственной Думы — как спортсмена, патриота и гражданина, чье имя уже вписано в историю не только мирового хоккея, но и всей страны.

Мы хотим выразить ему официальную благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания, а также обсудить возможности совместной работы по продвижению массового и детско-юношеского хоккея в России.

Сегодня особенно важно, чтобы настоящие герои — те, кто добился всего благодаря труду и вере в свою страну — участвовали в формировании новых общественных ориентиров", — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.