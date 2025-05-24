Депутат Хамитов пригласил Овечкина в Госдуму: «Будем рады видеть его как спортсмена, патриота. Хотим выразить благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания»

Сегодня особенно важно, чтобы настоящие герои — те, кто добился всего благодаря труду и вере в свою страну — участвовали в формировании новых общественных ориентиров", — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.