Депутат Хамитов пригласил Овечкина в Госдуму: «Будем рады видеть его как спортсмена, патриота. Хотим выразить благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания»

Хамитов отметил, что Овечкин — один из тех, кто на протяжении десятилетий укрепляет престиж российского спорта на мировой арене.
"Будем рады видеть Александра Овечкина в стенах Государственной Думы — как спортсмена, патриота и гражданина, чье имя уже вписано в историю не только мирового хоккея, но и всей страны.
Мы хотим выразить ему официальную благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания, а также обсудить возможности совместной работы по продвижению массового и детско-юношеского хоккея в России.
Сегодня особенно важно, чтобы настоящие герои — те, кто добился всего благодаря труду и вере в свою страну — участвовали в формировании новых общественных ориентиров", — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.