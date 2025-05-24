Тарасова рада, что Овечкин будет делиться опытом с подрастающим поколением хоккеистов

«Россия — его страна, здесь он вырос, здесь он научился кататься, научился забивать. Приятно и важно, что он прилетел. Мало того, что он знаменитый и очень талантливый человек, сделавший в своем деле много незабываемого, но он человек с определенными знаниями, которые ему давали ведущие тренеры мира. Он играл в разных командах, с разными тренерами, с разными выдающимися спортсменами», — отметила Тарасова.