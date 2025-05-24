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Тарасова рада, что Овечкин будет делиться опытом с подрастающим поколением хоккеистов

Александр Овечкин в субботу прилетел в Москву.

Источник: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рада, что Александр Овечкин прилетел в Россию и будет делиться опытом с подрастающими хоккеистами страны. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.

Ранее ТАСС сообщил, что капитан «Вашингтона» и рекордсмен по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин прилетел в Москву.

«Россия — его страна, здесь он вырос, здесь он научился кататься, научился забивать. Приятно и важно, что он прилетел. Мало того, что он знаменитый и очень талантливый человек, сделавший в своем деле много незабываемого, но он человек с определенными знаниями, которые ему давали ведущие тренеры мира. Он играл в разных командах, с разными тренерами, с разными выдающимися спортсменами», — отметила Тарасова.

«У него колоссальный опыт. Я очень рада как дочь своего папы — великого и неповторимого Анатолия Владимировича Тарасова, что Александр в нашей стране будет помогать подрастающему поколению и делиться своим опытом со всеми, кто посвящает свою жизнь хоккею. Спасибо тебе, что ты приехал», — добавила она.

Овечкину 39 лет, за «Вашингтон» россиянин выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс трофи», присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли — единственный на данный момент в истории клуба.

В составе сборной России Овечкин является трехкратным чемпионом мира.