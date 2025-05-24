Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Швеция
2
:
США
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19:20
Швейцария
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.31
П2
10.00
Хоккей. НХЛ
25.05
Флорида
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
0
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
25.05
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.43
П2
3.10

Депутат Свищев: «Приглашаем Овечкина на одно из заседаний в Госдуму, обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея»

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Источник: Спортс"

Сегодня Александр Овечкин прилетел в Москву.

"Безусловно, мы приглашаем Овечкина на одно из заседаний комитета, обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея.

Тема детско-юношеского спорта является одной из ключевых на данный момент. Как только такая возможность появится, мы ее реализуем", — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Депутат Хамитов пригласил Овечкина в Госдуму: «Будем рады видеть его как спортсмена, патриота. Хотим выразить благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания».