Депутат Журова об Овечкине: «В России ему нужно больше общаться с детьми, провести мастер-классы. Депутатам, зовущим Александра в Госдуму, нужно уступить дорогу детям»

"Саше Овечкину в России нужно больше всего общаться с детьми, провести мастер-классы, а не беседовать со взрослыми. Развитие детско-юношеского хоккея он всегда успеет обсудить, а личное общение с юными хоккеистами — это самое важное сейчас.