Депутат Журова об Овечкине: «В России ему нужно больше общаться с детьми, провести мастер-классы. Депутатам, зовущим Александра в Госдуму, нужно уступить дорогу детям»

Депутатам, которые зовут Овечкина в Госдуму, нужно уступить дорогу детям. Представляете, как дети будут воодушевлены после мастер-класса Овечкина, после встречи с ним.
Даже если они просто рядом постоят с живой легендой мирового хоккея, это будут незабываемые эмоции для них и огромная мотивация стать такими же крутыми хоккеистами", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
Депутат Хамитов пригласил Овечкина в Госдуму: «Будем рады видеть его как спортсмена, патриота. Хотим выразить благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания».
Депутат Свищев: «Приглашаем Овечкина на одно из заседаний в Госдуму, обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея».