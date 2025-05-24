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Овечкин о призе Мессье: «Адский сезон, я установил рекорд, обошел Гретцки. Мне посчастливилось играть с величайшими: Федоров, Арнотт, Кнубл, Бэкстрем, Карлсон. Многому у них научился»

Ранее капитан «Вашингтона» стал обладателем приза Мессье за лидерские качества. Он первый россиянин, удостоенный этой награды.

Источник: Спортс"

В апреле Александр стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярок. Сейчас на его счету 897 шайб в 1491 игре.

"Большое вам спасибо за то, что вручили мне эту награду. Я усердно работал в лиге начиная с первого дня пребывания здесь. Этот сезон был просто адский. То, через что мы прошли в последние месяцы…

Моя погоня за Гретцки, то, что я обошел его и установил новый рекорд НХЛ… Это было действительно нечто особенное. Мне посчастливилось играть с величайшими игроками.

Федоров, Джейсон Арнотт, Майк Кнубл. Никлас Бэкстрем, Джон Карлсон, мы выросли вместе. Я многому у них научился. Без них все это было бы неосуществимо. Это были потрясающие 20 лет«, — сказал капитан “Вашингтона” в эфире ESPN.