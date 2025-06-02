Егор Сурин: «Радулов как друг очень крутой. Он открытый, честный, не юлит. Я считаю, что искренность — это правильно»

— Думаю, да. Конечно, мы не все знаем друг про друга, но про ярославскую жизнь — очень многое. Мы все время вместе: играем в PlayStation, у нас есть свои традиции, я общаюсь с его детьми.
— А как началась эта дружба?
— Мы на живем на базе: я, Радулов и Андрюха Сергеев. Поэтому всегда втроем вместе. Радулов как друг очень крутой. Он открытый, честный.
Саня всегда говорит что думает, не юлит. Я считаю, что искренность — это правильно.
— Что советует вам в плане хоккея Радулов?
— Очень много советов. Я стараюсь это воплотить на льду. Мы много говорим о жизни в Северной Америке, мне интересно, поскольку в России мне все знакомо. В общем, он делится опытом, какие-то мелочи рассказывает, — сказал нападающий «Локомотива» Егор Сурин.