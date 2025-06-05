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Дмитрий Федоров: «Никогда не слышал от Ларионова слова “система” — он любил слово “организация”. Это будет контраст с Ротенбергом»

СКА ранее расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

Источник: Спортс"

"Я читал о рекордах по продолжительности пресс-конференций Игоря Николаевича.

Насколько я понимаю, после матча он готов общаться долго. А вот какие-то эксклюзивы давать, куда-то там ездить на телевидение, в газеты, он не очень любит.

Он все-таки прошел североамериканскую школу, а там ценят личное пространство. Так что здесь, наверное, от Игоря Николаевича ничего такого требовать не нужно.

Но на пресс-конференциях он готов распространено отвечать на вопросы и, самое главное, где-то даже научить — предположим, какой-то игровой нюанс, который журналисты не очень хорошо знают, разъяснить.

Поэтому я надеюсь, что его в Петербурге примут. Он — высокообразованный человек, соответствует и философии клуба, и культурным, историческим особенностям города.

Он спокойно воспринимает любой вопрос, даже критический. У него не бывает конфликтов на пресс-конференциях. Тут надо отдать ему должное.

И, кстати, я никогда не слышал от Игоря Николаевича слово «система».

То есть он не говорил «в нашей системе в Нижнем Новгороде все команды будут играть по модели 2−1−2». Он любил слово «организация». Это будет такой, контраст с Ротенбергом, — сказал Дмитрий Федоров, бывший ассистент главного тренера «Чайки».