Дмитрий Федоров: «Никогда не слышал от Ларионова слова “система” — он любил слово “организация”. Это будет контраст с Ротенбергом»

То есть он не говорил «в нашей системе в Нижнем Новгороде все команды будут играть по модели 2−1−2». Он любил слово «организация». Это будет такой, контраст с Ротенбергом, — сказал Дмитрий Федоров, бывший ассистент главного тренера «Чайки».