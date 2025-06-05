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Дмитрий Рябыкин: «Ротенберг — влиятельный менеджер и тренер. С его потенциалом и амбициями “Витязь” способен подняться со дна, на хороший уровень»

— Как восприняли слухи о том, что «Витязь» может закрыться?

Источник: Спортс"

— Как вполне реалистичные. Насколько знаю, команда до сих пор в долгах, ситуация очень непростая.

— Роман Ротенберг в «Витязе» — реальный сценарий?

— Трудно говорить со стороны, не владея всей информацией. Но, думаю, для подмосковного клуба перестановки в СКА могут пойти на пользу.

— Почему?

— Все последние годы «Витязь» воспринимали как пятое колесо в телеге столичного хоккея.

В прошедшем сезоне вроде бы удалось собрать неплохой состав, но результата вновь не было.

Роман Ротенберг — влиятельный менеджер и тренер, накопил большой опыт — и позитивный, и негативный. С его потенциалом и амбициями «Витязь» способен подняться со дна, на хороший уровень.

— Чемпионский?

— Вот здесь сомневаюсь. В лиге жесткие правила, за год-два трудно перезагрузить команду, радикально усилить ее состав.

На мой взгляд, сейчас большим амбициям в «Витязе» соответствуют полторы, максимум две, пятерки. Нужна огромная работа, — сказал бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.