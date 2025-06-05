Дмитрий Рябыкин: «Ротенберг — влиятельный менеджер и тренер. С его потенциалом и амбициями “Витязь” способен подняться со дна, на хороший уровень»

— Как вполне реалистичные. Насколько знаю, команда до сих пор в долгах, ситуация очень непростая.
— Роман Ротенберг в «Витязе» — реальный сценарий?
— Трудно говорить со стороны, не владея всей информацией. Но, думаю, для подмосковного клуба перестановки в СКА могут пойти на пользу.
— Почему?
— Все последние годы «Витязь» воспринимали как пятое колесо в телеге столичного хоккея.
В прошедшем сезоне вроде бы удалось собрать неплохой состав, но результата вновь не было.
Роман Ротенберг — влиятельный менеджер и тренер, накопил большой опыт — и позитивный, и негативный. С его потенциалом и амбициями «Витязь» способен подняться со дна, на хороший уровень.
— Чемпионский?
— Вот здесь сомневаюсь. В лиге жесткие правила, за год-два трудно перезагрузить команду, радикально усилить ее состав.
На мой взгляд, сейчас большим амбициям в «Витязе» соответствуют полторы, максимум две, пятерки. Нужна огромная работа, — сказал бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.