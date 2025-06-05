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Бобровский отразил 42 из 46 бросков «Эдмонтона» в первом матче финала Кубка Стэнли

«Флорида» уступила «Эдмонтону» (3:4 ОТ) в первой игре финальной серии Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы в матче, парировав 42 из 46 бросков соперника.

В первом периоде россиянин отбил 13 бросков, во втором — 7, в третьем — 13, в овертайме — 9. «Флорида» нанесла 32 броска за матч.