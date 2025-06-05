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Макдэвид сделал 2 передачи при 31:12 на льду в первом матче с «Флоридой». Капитан «Эдмонтона» — лидер гонки бомбардиров Кубка Стэнли с 28 очками в 17 играх

«Эдмонтон» переиграл «Флориду» (4:3 ОТ, 1−0) в первой игре финальной серии Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

Капитан канадской команды Коннор Макдэвид набрал 2 (0+2) очка, добавив к этому четыре броска по воротам, два блокированных броска и три силовых приема.

Коннор сделал передачу в третьем периоде, после которой забил Маттиас Экхольм, а в овертайме он ассистировал Леону Драйзайтлю.

В этом матче Макдэвид провел на льду 31:12 (5:00 — в большинстве, 1:38 — в меньшинстве). Больше в «Ойлерс» сыграл только защитник Эван Бушар — 31:51. При этом Коннор провел 37 смен за матч — больше всех в команде. У Бушара их 35.

Канадский форвард лидирует в гонке бомбардиров текущего Кубка Стэнли, набрав 28 (6+22) очков в 17 матчах.