Макдэвид сделал 2 передачи при 31:12 на льду в первом матче с «Флоридой». Капитан «Эдмонтона» — лидер гонки бомбардиров Кубка Стэнли с 28 очками в 17 играх

В этом матче Макдэвид провел на льду 31:12 (5:00 — в большинстве, 1:38 — в меньшинстве). Больше в «Ойлерс» сыграл только защитник Эван Бушар — 31:51. При этом Коннор провел 37 смен за матч — больше всех в команде. У Бушара их 35.