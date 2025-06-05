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40-летний Перри набрал 11 очков в 17 матчах Кубка Стэнли. Форвард «Эдмонтона» поучаствовал голевой комбинации с Макдэвидом и Драйзайтлем в овертайме с «Флоридой»

«Эдмонтон» победил «Флориду» (4:3 ОТ, 1−0) в первой игре финальной серии Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

40-летний нападающий «Ойлерс» Кори Перри отметился голевой передачей, продлив серию с набранными очками до трех матчей.

При игре в большинстве в овертайме Перри передал шайбу Коннору Макдэвиду, который сделал передачу на пятак, откуда Леон Драйзайтль забил гол.

В этом матче канадец также нанес два броска по воротам, заработал четыре минуты штрафа, выполнил два силовых приема и провел на льду 21:39 (3:36 — в большинстве).

Перри набрал 11 (7+4) очков в 17 матчах текущего Кубка Стэнли. Для хоккеиста этой шестой финал в карьере.