40-летний Перри набрал 11 очков в 17 матчах Кубка Стэнли. Форвард «Эдмонтона» поучаствовал голевой комбинации с Макдэвидом и Драйзайтлем в овертайме с «Флоридой»

40-летний нападающий «Ойлерс» Кори Перри отметился голевой передачей, продлив серию с набранными очками до трех матчей.
При игре в большинстве в овертайме Перри передал шайбу Коннору Макдэвиду, который сделал передачу на пятак, откуда Леон Драйзайтль забил гол.
В этом матче канадец также нанес два броска по воротам, заработал четыре минуты штрафа, выполнил два силовых приема и провел на льду 21:39 (3:36 — в большинстве).
Перри набрал 11 (7+4) очков в 17 матчах текущего Кубка Стэнли. Для хоккеиста этой шестой финал в карьере.