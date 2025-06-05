«Флорида» впервые за 3 сезона проиграла матч плей-офф, ведя после 1-го или 2-го периода. У команды Мориса была 31 победа в 31-м случае

«Пантерс» впервые под руководством Пола Мориса проиграла матч плей-офф НХЛ, в котором вела после первого или второго периода.
Ранее команда добивалась победы в 31 таком случае из 31.
В матче с «Эдмонтоном» «Пантерс» вели 3:2 после второго периода.
Команда тренера Криса Кноблауха обыграла «Флориду» (4:3 ОТ) в первом матче и повела 1−0 в финальной серии.
«Пантерс» впервые под руководством Пола Мориса проиграла матч плей-офф НХЛ, в котором вела после первого или второго периода.
Ранее команда добивалась победы в 31 таком случае из 31.
В матче с «Эдмонтоном» «Пантерс» вели 3:2 после второго периода.