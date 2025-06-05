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Журова об Овечкине в Госдуме: «У него и так много проектов — был Putin Team, детским домам помогал. На депутатов накладывают санкции, ограничения на выезд, декларации надо публиковать»

Ранее 39‑летний форвард «Вашингтона» посетил здание Совета Федерации в Москве.

Источник: Спортс"

"Он человек достаточно умный, со способностями спикера. Потенциально может и в Госдуму, и в Совет Федерации пойти. Но нельзя эту тему рассматривать однобоко.

Вопрос в том, захочет ли Саша отказаться от зарубежной недвижимости и счетов, которые не имеет права иметь депутат, захочет ли публиковать свои декларации? Ограничения по выездам за границу. Плюс на тех, кто приходит в Госдуму, автоматом накладывают санкции. На семью тоже ограничения определенные накладывают. Вот в чем нюанс.

Саша может заниматься той же общественно-политической деятельностью и при этом не быть в Госдуме. У него и так много проектов без Думы — у него был и Putin Team, детским домам помогал, занимался активной общественной и политической деятельностью. И при этом он спокойно играл в хоккей.

Госдума — это и законодательная деятельность, и привязка к регионам, избирателям, и общение с людьми. Для этого постоянно надо быть в России", — сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Дегтярев об Овечкине: «Символ русского духа. Он не стесняется этого и на весь мир сказал: “Мы русские!”.