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Фетисов об Овечкине: «Если бы он не захотел, не пошел бы в Совфед. Он и с президентом встретится, думаю. У Александра очень важное значение для имиджа России»

Вчера хоккеист встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда. Также о планах встретиться с Овечкиным заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Источник: Спортс"

"Если бы Овечкин не захотел, то не пошел бы в Совет Федерации. Ему интересно — как и руководству страны. Думаю, он и с президентом в ближайшее время встретится.

Матвиенко его тепло встретила, она и сама спортсменка. У Овечкина сегодня очень важное значение для имиджа России.

Это не просто какие-то фанатские симпатии — все серьезно. Он настоящий посол доброй воли и всего, что связано с дискриминацией спортивных принципов", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.