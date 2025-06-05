Фетисов об Овечкине: «Если бы он не захотел, не пошел бы в Совфед. Он и с президентом встретится, думаю. У Александра очень важное значение для имиджа России»

"Если бы Овечкин не захотел, то не пошел бы в Совет Федерации. Ему интересно — как и руководству страны. Думаю, он и с президентом в ближайшее время встретится.
Матвиенко его тепло встретила, она и сама спортсменка. У Овечкина сегодня очень важное значение для имиджа России.
Это не просто какие-то фанатские симпатии — все серьезно. Он настоящий посол доброй воли и всего, что связано с дискриминацией спортивных принципов", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.