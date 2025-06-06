Якупов о том, что хоккей «Локомотива» называют примитивным: «Хочется сказать: “Ну попробуйте сыграть так же”. Рецепт-то простой. Они отлично играют в обороне, много забивают»

— Меня восхищает то, что с каждым годом он постоянно повышает свою квалификацию, становится лучше. Он рассказывал в одном из подкастов, что ему до сих пор интересно учиться чему-то новому в хоккее. У него есть своя система, по которой он разбирает игру, оппонента.