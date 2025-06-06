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Якупов о том, что хоккей «Локомотива» называют примитивным: «Хочется сказать: “Ну попробуйте сыграть так же”. Рецепт-то простой. Они отлично играют в обороне, много забивают»

Клуб из Ярославля выиграл Кубок Гагарина-2025, обыграв «Трактор» в финале со счетом 4−1 в серии. В серии второго раунда «Локомотив» обыграл «Авангард» со счетом 4−3.

Источник: Спортс"

— Иногда слышу, что «Локомотив» обвиняют в примитивном хоккее. Мол, они берут только физикой, вкидывают шайбу в зону и идут бить. Хочется так и сказать: «Ну попробуйте сыграть так же». Идите, вкидывайте, бейте, ловите в обороне шайбы руками, зубами, ногами. Рецепт-то простой.

Но не все могут так играть. А «Локомотив» может. Он навязывает тебе ту игру, которую считает нужной. Ты не можешь выйти на лед и начать играть как тебе хочется. Ты либо адаптируешься под этот стиль, либо получай поражение.

Да, тяжело физически играть. Да, злит, раздражает. Но по-другому никак. Ты обязан играть по их правилам, иначе шансов на победу у тебя нет.

«Локомотив» отлично играет в обороне, много забивает при их, казалось бы, «примитивном» хоккее. Так что роботы — не роботы, а парни большие молодцы. Кубок у них — победителей не судят.

— Никитин — сильнейший российский тренер на данный момент?

— Меня восхищает то, что с каждым годом он постоянно повышает свою квалификацию, становится лучше. Он рассказывал в одном из подкастов, что ему до сих пор интересно учиться чему-то новому в хоккее. У него есть своя система, по которой он разбирает игру, оппонента.

Благодаря знаниям он умеет менять картинку игры прям по ходу матча. Естественно, против любой команды Никитина будет тяжело играть, если у них во главе такой тренер, — сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов.